ANSES – CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 16 DE JUNIO

CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 16 DE JUNIO

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el martes continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas (con el medio aguinaldo), Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 3.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

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