IRAK VS. NORUEGA POR EL MUNDIAL SE ENFRENTAN EL MARTES 16 DE JUNIO DE 2026 : HORARIO, FORMACIONES Y TV
Con la presencia de Haaland en el seleccionado nórdico, se cierra la primera fecha del Grupo I en Boston. Descubrí todos los detalles en la nota.
Irak y Noruega, con la figura de Erling Haaland, se enfrentan este martes en el Gillette Stadium de Massachusetts, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El partido comenzará a las 19 (hora Argentina) y podrá verse en vivo a través de DSports, en un cruce que genera expectativa tanto por el regreso de Irak a la máxima cita tras décadas de ausencia como por la presentación de una Noruega que llega con su generación dorada como principal carta de presentación.
El seleccionado iraquí vuelve a disputar una Copa del Mundo luego de un extenso camino en las eliminatorias asiáticas. El conjunto dirigido por Graham Arnold apuesta por la eficacia ofensiva de Aymen Hussein como principal referencia en ataque, con la ilusión de dar el golpe en su debut.
Enfrente estará Noruega, que regresa a un Mundial tras su última participación en 1998 y lo hace con una de los planteles más prometedoras del fútbol europeo. Bajo la conducción de Stale Solbakken, el equipo nórdico se apoya en la potencia goleadora de Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard.
El grupo también lo integran Francia y Senegal, motivo por el cual es clave comenzar con una victoria para encarrilar la clasificación de los dieciseisavos de final.
Formaciones de Irak vs. Noruega por el Mundial 2026
Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.