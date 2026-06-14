IRAK VS. NORUEGA POR EL MUNDIAL SE ENFRENTAN EL MARTES 16 DE JUNIO DE 2026 : HORARIO, FORMACIONES Y TV

Enfrente estará Noruega, que regresa a un Mundial tras su última participación en 1998 y lo hace con una de los planteles más prometedoras del fútbol europeo. Bajo la conducción de Stale Solbakken, el equipo nórdico se apoya en la potencia goleadora de Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard.

El grupo también lo integran Francia y Senegal, motivo por el cual es clave comenzar con una victoria para encarrilar la clasificación de los dieciseisavos de final.

Formaciones de Irak vs. Noruega por el Mundial 2026

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.