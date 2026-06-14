ANSES: LA AUH POR DISCAPACIDAD RECIBIRÁ UN PAGO DE $472.000

La AUH por discapacidad no tiene límite de edad para el hijo beneficiario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo y se cuente con la documentación correspondiente.

Los nuevos montos de ANSES para junio

Además de la actualización de la AUH por discapacidad, ANSES difundió los importes vigentes para las principales asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.

AUH por hijo con discapacidad: $471.915.

Asignación Familiar por Hijo: $72.474.

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $235.967.

Desde el organismo aclararon que los valores informados para la AUH y la AUH por discapacidad corresponden al monto total asignado por cada hijo beneficiario.

Quiénes pueden cobrar la AUH por discapacidad

La prestación está destinada a madres, padres o titulares responsables de hijos con discapacidad que cumplan con los requisitos exigidos por ANSES.

Entre las condiciones principales se encuentran: