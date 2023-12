VIDEO E IMÁGENES CASTELLI “PASZAGALES CAMPEÓN EN CATEGORÍA SUB13 EN MACHAGAY”

El encuentro del vóley chaqueño se realizó el fin de semana pasado en la localidad de Machagay donde participaron varios clubes en distintas categorías, nuestro representante obtuvo el primer puesto en las Categoría SUB 13 mientras que en las otras categorías obtuvo una importante participación.-

Paszagales volvió a los torneos con las siguientes categorías Femenino sub 15 y sub16 , con Masculino categoría Sub 13, Sub 15 y Sub 17.-

