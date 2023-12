LA UCR SE REUNIÓ CON VILLARRUEL Y LE GARANTIZÓ VOTAR AL PRESIDENTE PROVISIONAL QUE PROPONGA MILEI

Según confirmaron medios nacionales, desde la UCR le trasmitieron a la futura Vicepresidente que la Presidencia provisional del Senado le corresponde a La Libertad Avanza elegirla.

A días de la asunción del nuevo gobierno, comienza el movimiento de las autoridades entrantes y salientes en el Senado nacional. En ese marco, la vicepresidente electa, Victoria Villarruel, se reunió con los integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) del Senado de la Nación. También dio definiciones sobre el rol del futuro oficialismo en cuanto a las cúpulas parlamentarias.

Por su parte, la actual presidente provisional del Senado, Claudia Ledesma, desmintió hoy que tenga intenciones de continuar ejerciendo ese cargo a partir del 10 de diciembre próximo cuando asuma la presidencia Javier Milei, junto a Villarruel.

En la Cámara Alta, la UCR cuenta con 13 senadores nacionales. Hasta ahora, el jefe del bloque era el formoseño Luis Naidenoff y desde el 10 de diciembre, al frente del bloque estará correntino Eduardo Alejandro «Peteco» Vischi, que responde al gobernador Eduardo Valdés. El vice será Pablo Blanco, de Tierra del Fuego. Como secretaria general quedó la mendocina Mariana Juri, alineada con el mandatario Alfredo Cornejo.

Por ahora, Villarruel no sólo da por seguro que controlará los principales cargos del Senado sino que también precisó que el presidente electo Javier Milei anunciará los nombres de quiénes ocuparán tanto al secretaría administrativa como la parlamentaria. «No habría otra posibilidad salvo que haya gente que no va a respetar las instituciones, pero no es lo que pienso a priori», dijo la vice electa, quien remarcó que serán de su confianza.