ASEGURAN QUE NO SE EXIGIRÁ A POLICÍAS QUE SE BORREN TATUAJES

Desde la institución de seguridad provincial, se brindan recomendaciones para vestir el uniforme policial.

El jefe de prensa de la Policía del Chaco, Alejandro Domínguez se refirió al comunicado que circuló ayer sobre la supuesta prohibición absoluta de tatuajes en el personal policial. Aseguró que se trata de una directiva que data del 2017 y que intenta apelar a la presencia de los efectivos policiales ante la ciudadanía.

“Se quiso realizar un recordatorio y una recomendación al empleado policial sobre cómo vestir el uniforme”, indicó Domínguez a Chaco Tv. Sostuvo que la comunicación estuvo destinada a quienes ingresaron a las filas policiales en el último egreso del Instituto Superior de Formación Policial.

“Eso no significa que haya una prohibición absoluta con el tema de tatuajes”, expresó Domínguez y aseguró que no se va a exigir ni tampoco se sancionará a quien no se quiete un tatuaje.

El objetivo de la media es evitar que la ciudadanía se vea agraviada. “Supongamos que algún empleado policial tenga exhibido el tatuaje de algún club de fútbol y por ahí le toca ir de operativo a una cancha que es contraria a ese club de fútbol. Para que la ciudadanía no se vea agraviada, recomendamos tapar los tatuajes”, ejemplificó y reafirmó: “No se va a requerir que se tengan que sacar el tatuaje porque tampoco es tan sencillo”.

Asimismo, aclaró que lo que se recomienda tapar son tatuajes que “tengan algún significado lesivo para la policía, que sea en contra de instituciones democráticas o que tenga que ver con la afectación de la dignidad humana o la ofensa de algún ciudadano”.

