SECHEEP SUPERVISÓ OBRAS Y AVANZA CON MEJORAS ELÉCTRICAS EN COLONIA ELISA

El presidente de Secheep, José Bistoletti, junto al vocal Germán Perelli y al concejal Fidel Ibarra constataron las obras y los trabajos de mantenimiento que la empresa energética provincial ejecuta en la zona rural de Colonia Elisa, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio para los vecinos.

Este martes, las autoridades verificaron el avance de los trabajos de mantenimiento de líneas y el recambio de postes en el paraje Salto de la Vieja, tareas que forman parte de un plan de mejoras destinado a optimizar el suministro eléctrico en áreas rurales.

Además, se analizaron proyectos vinculados a la repotenciación de transformadores en distintos barrios de la localidad, el fortalecimiento del alumbrado público y acciones orientadas a mejorar la atención al usuario.

En el marco de la recorrida, Bistoletti, Perelli e Ibarra también estuvieron en el paraje Ingeniero Barbet donde los vecinos recordaron un pedido histórico vinculado a la instalación de alumbrado en el acceso al paraje y a la necesidad de mejorar el servicio eléctrico en la zona.

“El objetivo es seguir trabajando en territorio, escuchando a los vecinos y acompañando las necesidades de cada comunidad. Estas obras de mantenimiento y renovación de infraestructura son fundamentales para garantizar un servicio más seguro y de mejor calidad”, expresó el presidente de Secheep, José Bistoletti.

Asimismo, destacó que la empresa provincial continúa avanzando con proyectos para fortalecer el sistema eléctrico en distintas localidades del interior. “Estamos evaluando la repotenciación de transformadores en algunos barrios y mejoras en el alumbrado público, que son demandas concretas de la comunidad y que buscamos atender con planificación y trabajo conjunto”, agregó.

Por su parte, el concejal Fidel Ibarra valoró la presencia de las autoridades de Secheep en la localidad y destacó la importancia de avanzar con soluciones para las zonas rurales. “Es muy importante que las autoridades puedan estar en el territorio y escuchar de primera mano los pedidos de los vecinos. En el paraje Ingeniero Barbet existe un pedido histórico para iluminar el acceso y mejorar el servicio eléctrico, por eso agradecemos la muy buena predisposición de Secheep para analizar y avanzar con estas soluciones”, concluyó.

