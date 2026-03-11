Quitilipi LA RÁPIDA RESPUESTA DE LA POLICÍA DEL CHACO PERMITIÓ DETENER AL SUPUESTO AUTOR DE UN DOBLE FEMICIDIO

Un amplio despliegue policial permitió este martes por la noche la detención del supuesto autor de un doble femicidio ocurrido en la localidad de Quitilipi. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía del Chaco en un operativo cerrojo que se desplegó en distintos puntos de la zona.

El operativo fue dispuesto por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y el jefe de Policía del Chaco, comisario general (R) Fernando Romero, y estuvo supervisado en el lugar por el subjefe de Policía, comisario general Manuel Victoriano Silva.



Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 20 horas se logró ubicar y aprehender al sospechoso en la intersección de la Ruta Provincial N.º 4 y la Ruta Nacional N.º 16, tras un intenso trabajo de búsqueda y coordinación entre distintas unidades policiales.

La rápida intervención de los efectivos permitió cercar al presunto autor y concretar su detención en el marco del operativo cerrojo desplegado en la zona.

El procedimiento se llevó adelante en articulación con la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, a cargo del fiscal César Collado, quien dispuso que el detenido sea puesto inmediatamente a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación correspondiente.

Durante el operativo, además, los efectivos procedieron al secuestro de un teléfono celular perteneciente al aprehendido, elemento que será incorporado a la causa como parte de las pruebas que se analizan en el marco de la investigación. Las autoridades destacaron el rápido accionar del personal policial y el trabajo coordinado que permitió dar con el sospechoso pocas horas después de ocurrido el hecho.

