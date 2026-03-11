Caso Francovich: transcurrieron alegatos de apertura y primeras testimoniales

En la segunda jornada del juicio por jurados que tiene lugar en Sáenz Peña en la causa 2.556/2023-2, fiscalía, querella y defensas presentaron sus teorías del caso por la muerte de Fernando Francovich, ocurrida el 21 de marzo de 2023. La causa tiene como imputados a Celestino Cárdenas, Oscar Alfredo Cárdenas, Mario Andrés Jiménez y Carlos Alberto Banegas por el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego.

Primero expusieron el fiscal Gustavo Valero, a cargo de la investigación penal preparatoria y el querellante Matías Rojo quienes. A continuación lo hicieron Cristian Arana (codefensor de Oscar Cárdenas y Celestino Cárdenas), Felipe Fontanetto (codefensor de Carlos Banegas) y, por último, Simón Bossio (defensor de Mario Jiménez) quien optó por no realizar discurso de apertura.

Luego de un cuarto intermedio comenzó la etapa de producción de la prueba con las primeras nueve declaraciones testimoniales que continuarán en las siguientes jornadas hasta completar las previstas. Al finalizar, las partes, expondrán los alegatos de clausura y el juez técnico Nelson Pelliza, leerá las instrucciones finales previas a que el jurado comience a deliberar. Ayer, lunes quedó conformado el jurado y fueron leídas las instrucciones iniciales.

Durante el juicio intervienen la fiscal de Cámara María Rosa Osiska; los querellantes particulares Matías Rojo y Gustavo Briend; y los defensores: Cristian Arana y Pablo Madzarevich; el defensor oficial N° 3, Simón Bosio; César López y Felipe Fontanetto.

En vivo por Youtube

Las instancias de instrucciones iniciales, alegatos de apertura y clausura, instrucciones finales y veredicto serán transmitidas en vivo a través del canal de Youtube de la Oficina Judicial Central de Juicios por Jurados: www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco y quedarán disponibles para su consulta posterior. Al igual que ocurrió con la voir dire, tampoco será transmitida la etapa de la prueba. En el primer caso para garantizar la intimidad de jurados, en el segundo; de los testigos.

Acreditación para cobertura

Aquellos medios y periodistas interesados en cubrir el juicio deberán completar el formulario de acreditación y aceptar las pautas de trabajo detallas en: https://tinyurl.com/bz9uu6js.

Camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados accederán a la sala de juicio diez minutos antes del inicio de cada audiencia, sin la presencia del jurado, para tomar fotos y videos de las partes y juez. Luego deberán retirarse.

Esta decisión se tomó en virtud de que las instalaciones estarán destinadas exclusivamente al juez, imputados, equipo fiscal especial, defensas, querellas y familiares.

