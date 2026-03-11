SALUD INICIA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2026 EN CHACO

El inicio será mañana miércoles 11 de marzo y el acto oficial se realizará en el Hospital Eva Perón de Barranqueras. La vacunación está destinada a grupos de riesgo y se aplicará en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El Ministerio de Salud del Chaco se suma a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026 con la aplicación de las dosis enviadas por el Gobierno nacional, en el marco del plan de distribución acordado durante el Consejo Federal de Salud (COFESA), donde las distintas jurisdicciones del país definieron estrategias para reforzar la prevención de esta enfermedad viral estacional.

La campaña comenzará este miércoles 11 de marzo en todo el territorio nacional. En la provincia del Chaco, el lanzamiento oficial se realizará ese mismo día a partir de las 8,.30 hs en el Hospital Eva Perón de la ciudad de Barranqueras.

El adelantamiento de la campaña responde al aumento en la circulación del virus de la gripe registrado en las últimas semanas, especialmente de la variante H3N2 correspondiente a Influenza A.

Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacunación antigripal está destinada a los grupos considerados de riesgo, entre ellos niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo), y personas de cualquier edad con factores de riesgo.

Las dosis estarán disponibles en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de toda la provincia

Además, se informó que la vacuna puede aplicarse de manera simultánea con otras del Calendario Nacional de Vacunación.

El Ministerio de Salud destacó la importancia de la inmunización como herramienta fundamental para prevenir complicaciones asociadas a la gripe, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.

