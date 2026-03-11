LA EES N.º 184 “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES” OFRECE HORAS CÁTEDRA DE FISICOQUÍMICA

La E.E.S. N° 184 Martín Miguel de Güemes de Juan José Castelli informó sobre el Ofrecimiento N.º 4/2026 para cubrir 3 horas cátedra en el espacio curricular Ciencias Naturales – Fisicoquímica, destinadas al 1.º año, 9.ª división del Ciclo Básico, en el turno mañana.

https://forms.gle/f5sEiGwFD2Jj7oRz8

Según se detalló desde la institución, las horas se ofrecen en carácter de suplencia a término, con vigencia hasta la primera obligación del ciclo lectivo 2027. El ofrecimiento se realiza ad referéndum de la lista definitiva de orden de mérito del Período A – 2026, confeccionada por la Junta de Clasificación de Nivel Secundario del Chaco, correspondiente a las regionales I, II, IV, V, VII, IX, X y XI.

Los horarios establecidos son los siguientes:

Lunes: de 10:25 a 11:05 y de 11:05 a 11:45

Jueves: de 11:50 a 12:30

Desde la dirección de la institución indicaron que los docentes interesados deberán completar el formulario de inscripción y notificar su aceptación o rechazo del ofrecimiento.

La disponibilidad para responder al ofrecimiento será hasta las 13:00 horas del viernes 13 de marzo, y posteriormente, a las 14:00, se procederá al proceso de adjudicación de las horas al docente con mayor puntaje que haya cumplimentado los requisitos establecidos, respetando el régimen de incompatibilidad horaria y la competencia de título.

Asimismo, se aclaró que los docentes que hayan realizado inclusión o rectificación de puntajes deberán adjuntar la respuesta correspondiente emitida por la Junta de Clasificación.

Desde la institución recordaron que si el docente seleccionado acepta el ofrecimiento, deberá presentar la documentación requerida por secretaría dentro de las 48 horas hábiles, para evitar demoras que puedan afectar a otros aspirantes.

Para consultas o envío de documentación, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico institucional: eesguemes184@gmail.com

.El comunicado lleva la firma de la directora Norma Paredes, quien encabeza la institución educativa ubicada en Mitre 250 de la ciudad.

