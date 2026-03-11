Durante un acto realizado en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco juraron 22 abogadas y abogados. La ceremonia estuvo a cargo del presidente del STJ, Enrique Varela, junto a sus pares Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río y la defensora general Alicia Alcalá.

También estuvieron presentes el presidente del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Miguel Vigier; la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Resistencia, María del Carmen Zalazar; integrantes del Poder Judicial, familiares y público en general.

Quienes juraron fueron: Eugenia Althabe, María Virginia Ascarza Valussi, Noelia Dina Canteros, Carlos Emanuel Díaz, Aldana Luz Dor Ruiz Diaz, Mateo Fernández, Verena García Redondo, Agustina Del Valle Larcher, Daniel Alcides Lazarte, Emanuel Maldonado, María José Martínez, Juan Ignacio Modi, Victoria Quiroz, Brenda Luciana Rascon, Sandra Elisabet Amanda Romero Latorre, Karina Elisabeth Fedyk, Emmanuel Alejandro Juárez, Mauricio Ezequiel Navarrete, Abel Juan Valenzuela, María Laura Bohn, Juliana Belén Glas, Manuel Alejandrino Cáceres.

El Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General felicitan a los nuevos profesionales que prestaron juramento y los insta a abogar sin descanso por la plena vigencia de los derechos fundamentales y las libertades públicas, propios de un Estado Social y Democrático de Derecho en tránsito hacia un Estado de Justicia.

Ello hace esencialmente a la misión del Poder Judicial, pero juegan un papel central los abogados y abogadas como auxiliares de la justicia y como inestimables colaboradores para alcanzar la paz social y construir una sociedad mejor, más equitativa, más inclusiva y más justa.

Debiendo los ideales de Juan Bautista Alberdi, ejemplo de virtudes republicanas y democráticas, servirles de inspiración y guía para revalidar el compromiso de lucha por el imperio del derecho, la justicia, la libertad y la igualdad.

Por último, deseándoles éxito, recordar juntos, como reflexión, las sabias palabras del maestro Couture, en su octavo Mandamiento: Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.

