CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ADOPTAR UNA ADOLESCENTE DE 16 AÑOS

Está abierta la convocatoria pública para personas dispuestas a adoptar una adolescente de 16 años, brindarle amor, contención y permitirle que continúe desarrollándose dentro de una familia (expediente 4.680/2024).

La joven manifestó que desea vivir en una familia conformada por una mamá, dos mamás o una mamá y un papá que residan en el Chaco o provincias cercanas. Concluyó segundo año del colegio secundario, le gustan los deportes, es muy comunicativa y disfruta escuchar música, en especial ballenato.

Quienes estén dispuestos a cuidarla, construir un vínculo para que sea sostenida, amada y acompañarla en su camino de la juventud a la adultez, respetando su individualidad, gustos e historia de vida pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453870, internos 166 o 167) o el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 6 de Resistencia (03624-453806) de 7 a 13 en días hábiles. También pueden escribir a los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia6.rcia@justiciachaco.gov.ar.

Relacionado