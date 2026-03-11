EDUCACIÓN: ABREN INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS DE DOCENTES BIBLIOTECARIOS

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Biblioteca, informó que del 15 de marzo al 15 de abril de 2026 estará abierta la inscripción extraordinaria para interinatos y suplencias, destinada a docentes bibliotecarios de toda la provincia.

La convocatoria está dirigida a profesionales que hayan finalizado sus estudios entre octubre de 2025 y el 15 de abril de 2026. Los interesados podrán realizar el trámite a través de tres modalidades: electrónica, por correo postal o de manera presencial.

Para la inscripción online deberán ingresar a Tu Gobierno Digital, en la aplicación Sistema Integral de Educación (SIE), seleccionar Junta de Biblioteca -Interinatos y Suplencias -Nueva Inscripción, completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.

También se podrá realizar la inscripción por correo postal, enviando el formulario junto con la documentación en fotocopias autenticadas al siguiente domicilio: Ministerio de Educación-Junta de Clasificación de Biblioteca, Gobernador Bosch 99 -Nave 3, Resistencia (3500), Chaco.

Quienes opten por la modalidad presencial podrán acercarse a la Junta de Clasificación de Biblioteca, en el horario de 8 a 15.

Entre la documentación requerida se solicita: fotocopia autenticada del DNI, fotocopia autenticada de partida de nacimiento, título de bibliotecario con registro de la Dirección de Títulos y Equivalencias o constancia de título en trámite que incluya promedio general y fecha de egreso, constancia de servicios docentes en caso de poseerlos, otros títulos o postítulos, y certificados o antecedentes valorables.

Las autenticaciones podrán ser realizadas por directores, supervisores, directores regionales o miembros de la Junta de Clasificación.

Desde la Junta recordaron que la solicitud de inscripción tiene carácter de declaración jurada y que se aplicará el régimen de incompatibilidades establecido en el Estatuto Docente. Asimismo, indicaron que el incumplimiento de los requisitos establecidos podrá producir la nulidad de la solicitud.

*Para consultas, los interesados pueden acercarse de manera presencial a la Junta de Clasificación de Biblioteca o comunicarse al correo electrónico juntacbcas@gmail.com*

