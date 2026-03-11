Encuentran una nueva especie de árbol y ya está en peligro de extinción

Un grupo de botánicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) de Panamá oficializaron el descubrimiento de una nueva especie de árbol , caracterizado por tener las hojas más pequeñas del género Clusia, pero que ya se encuentra en peligro crítico de extinción por la deforestación.

El STRI detalló este lunes en un comunicado que esta planta endémica ha sido formalmente nombrada Clusia nanophylla. Aunque su identificación técnica es reciente, su hallazgo se remonta al año 2000, cuando científicos recolectaron muestras en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, al noroeste del país.

«No fue sino hasta unos 23 años después cuando nos dimos cuenta de que podríamos tener una especie nueva y altamente endémica entre manos. Pero, la siguiente vez que fuimos al lugar solo quedaban unos pocos árboles de los muchos que habíamos visto la primera vez» dijo el botánico del instituto Jorge Aranda.

Cuando se recogieron muestras de la «Clusia nanophylla» en el 2000 como parte, los botánicos se encontraron muchos especímenes, sin embargo al regresar en el 2024 solo quedaban unos cinco árbolesprobablemente debido a la tala para abrir caminos y pasto de ganado en esa zona, aún sin el estatus oficial de bosque protegido.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), según cita el STRI, considera que la especie recién descubierta podría clasificarse como en peligro de extinción, lo que podría ayudar al Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) a promover su conservación.

