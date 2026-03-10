Quitilipi HALLAN SIN VIDA A UNA MUJER Y UNA MENOR: LA PAREJA DE UNA DE ELLAS ES INTENSAMENTE BUSCADA

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía del Chaco actuaron de manera inmediata tras tomar conocimiento del aberrante hecho ocurrido en la localidad de Quitilipi, donde fueron halladas sin vida una mujer y una menor de edad. De forma urgente se dispuso el envío de equipos especializados para colaborar con la investigación y avanzar en el esclarecimiento del caso.

El trágico episodio se registró pasadas las 17 horas, cuando personal policial fue alertado sobre el hallazgo de dos mujeres sin vida en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle Paraguari. Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 37 años y una menor de 17.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Justicia y, en el lugar, trabajan peritos del Poder Judicial junto a efectivos policiales, llevando adelante las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

El ministro de Seguridad, Dr. Hugo Matkovich, tras interiorizarse de lo sucedido, mantuvo comunicación con el jefe de Policía del Chaco, comisario general ® Fernando Romero. En ese marco, dispusieron el despliegue de un equipo especializado para intensificar las tareas investigativas y dar con el o los responsables, quienes serán puestos a disposición de la Justicia.

Asimismo, se dispuso la presencia en el lugar del subjefe de Policía, comisario general Manuel Victoriano Silva, quien se encuentra supervisando las tareas investigativas y acompañando a los familiares de las víctimas.

De igual manera, fue informada la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, quien puso a disposición los equipos de la subsecretaría para brindar contención y asistencia a los familiares.

