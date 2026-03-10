EL COMITÉ IMPENETRABLE REALIZÓ SU PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO Y PROYECTA ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN

Este martes, el encuentro reunió a organismos del Gobierno provincial, la Universidad Nacional del Nordeste, Parques Nacionales y la Fundación Rewilding Argentina. Se busca fortalecer el trabajo en territorio y potenciar el desarrollo productivo, turístico y ambiental.

Se llevó adelante la primera reunión del año del Comité Impenetrable, integrado por áreas de Turismo y Ambiente del Gobierno provincial, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Parques Nacionales y la Fundación Rewilding Argentina. El encuentro se realizó en la oficina del Instituto de Turismo, ubicada en el Parque de la Democracia de Resistencia.

Participaron de la reunión la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; la vicepresidente Virginia Zacarías; el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro; el director del Centro Cultural Nordeste, Javier Vargas; y la representante de la Fundación Rewilding Argentina, Marisi López.

Durante el encuentro se proyectaron distintas líneas de acción para este año, con el objetivo de fortalecer el trabajo en territorio y promover el desarrollo integral de la región de El Impenetrable. “El compromiso desde este Comité es que se desarrolle toda la gran región Impenetrable, compuesta por ocho municipios, y empezar a trabajar más en territorio”, explicó Mazzaroli. En ese sentido, remarcó que desde el área de Turismo, en articulación con Ambiente, se busca impulsar el desarrollo económico de la región.

La funcionaria destacó que, si bien el Parque Nacional El Impenetrable cuenta con una organización y un desarrollo consolidado desde hace años, el objetivo del Comité es ampliar la presencia del Estado y de las instituciones en toda la región. “Teniendo más presencia en el terreno seguramente vamos a ir llegando a cada lugar y trabajar en un desarrollo global de la gran región”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro, destacó que el Comité funciona como una herramienta clave para conocer las necesidades del territorio. “La idea no es llevar respuestas cerradas, sino trabajar junto a la gente, escuchar sus creencias, sus costumbres y sus formas de producción, y a partir de eso brindar una formación más profesional que permita mejorar esas prácticas”, explicó.

Además, resaltó el rol de la UNNE en el territorio, especialmente en la identificación y valorización de los saberes culturales y productivos locales, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de producción sostenible.

Moro también señaló que el trabajo del Comité se proyecta a largo plazo y mencionó como referencia el modelo del Comité Iberá, cuyo desarrollo demandó más de 30 años hasta alcanzar los resultados actuales. “Tenemos un camino largo por delante, pero estamos comprometidos a avanzar en ese sentido”, sostuvo.

En tanto, el director del Centro Cultural Nordeste, Javier Vargas, explicó que la universidad se encuentra trabajando en distintos proyectos vinculados a la región, entre ellos la creación de una cátedra libre de El Impenetrable. “Es un espacio que propone la universidad y que funciona como un gran paraguas que abarca acciones vinculadas a tres ejes: formación, reflexión y desarrollo”, indicó.

Finalmente, la representante de la Fundación Rewilding Argentina, Marisi López, valoró la articulación entre las instituciones y destacó la importancia de definir las líneas de trabajo para el año. “Es fundamental avanzar en una nueva economía para la región, vinculada al turismo y a la producción sostenible”, expresó.

En ese sentido, mencionó el potencial de productos derivados del monte, como la harina de algarroba y otros frutos nativos, que promueven una economía basada en la conservación. “Esto nos lleva a la necesidad de mantener el monte en pie para que pueda seguir proveyendo recursos a esta nueva economía”, concluyó.

