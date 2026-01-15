SECHEEP RECIBIO EN CASTELLI UN NUEVO TRANSFORMADOR QUE POTENCIARÁ Y FORTALECERÁ EL SUMINISTRO EN LA REGIÓN

*SECHEEP recibió en Castelli un nuevo transformador que permitirá repotenciar la estación y fortalecer el suministro eléctrico en la región*

SECHEEP concretó la llegada a Juan José Castelli de un transformador de potencia de 30/30/30 MVA – 132/33/13,2 kV, que fue reparado integralmente en la empresa especializada Artrans y que será destinado a la repotenciación de la Estación Transformadora Castelli 132 kV.



El equipo será instalado para reemplazar a uno de los transformadores actualmente en funcionamiento, de 15/15/10 MVA, lo que permitirá que, una vez concretada su puesta en servicio, la estación pase a contar con dos transformadores de 30 MVA, incrementando de manera significativa la capacidad de abastecimiento energético de toda la zona.

La mejora beneficiará directamente a las localidades de Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, El Espinillo, Miraflores y a extensas áreas rurales aledañas, fortaleciendo el sistema eléctrico en una región clave del interior provincial.

“La llegada de este transformador es un paso fundamental dentro del proceso de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del norte chaqueño. Estamos planificando su futura incorporación al sistema con responsabilidad técnica, cuidando la calidad del servicio en un período de alta demanda, para que cuando se concrete la conexión tenga el mayor impacto positivo para los usuarios”, señaló el presidente de SECHEEP, Hilario Bistoletti.

Desde la empresa indicaron que la puesta en servicio del nuevo equipo requerirá trabajos técnicos complejos y maniobras programadas, que serán planificadas oportunamente para minimizar el impacto en el suministro eléctrico.

Relacionado