ANSES: LOS PAGOS CONFIRMADOS PARA LAS BECAS PROGRESAR EN JUNIO 2026

Detalle de los cobros en junio: cuotas acumuladas de marzo, abril y mayo

Algunos estudiantes podrán percibir hasta $105.000 durante junio de 2026. Ese monto surge de acuerdo con la línea del programa correspondiente y con las acreditaciones acumuladas que se encuentren pendientes.

La liberación de montos retenidos también influye en el total que cada estudiante recibe durante el mes. El programa establece mecanismos de verificación para comprobar el cumplimiento de los requisitos académicos antes de habilitar determinados pagos. El cronograma oficial comenzará en la segunda semana de junio y continuará de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Los estudiantes podrán consultar la fecha específica de acreditación mediante los canales digitales habilitados por ANSES y Progresar a partir del 10 de junio.

La diferencia en los montos: estudiantes avanzados vs. ingresantes

El programa Progresar contempla distintas líneas de becas destinadas a diferentes niveles educativos. Los montos pueden presentar variaciones según la situación particular de cada estudiante. Las diferencias responden a factores vinculados con la línea de beca asignada, la acreditación de regularidad académica y el cumplimiento de las exigencias establecidas por el sistema.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en junio de 2026

El programa Progresar mantiene un monto base de $35.000 mensuales, aunque el dinero que recibe cada estudiante puede variar según la línea de beca y el nivel educativo. El Estado retiene el 20% del beneficio hasta que el alumno acredite su condición de estudiante regular mediante la documentación correspondiente:

Progresar Obligatorio: $28.000 por mes. Se retienen $7.000 (20%) durante las primeras ocho cuotas.

$28.000 por mes. Se retienen $7.000 (20%) durante las primeras ocho cuotas. Progresar Superior (ingresantes de primer año): $28.000 por mes. También se aplica una retención de $7.000 durante las primeras nueve cuotas.

$28.000 por mes. También se aplica una retención de $7.000 durante las primeras nueve cuotas. Progresar Superior (estudiantes avanzados): $35.000 por mes. Cobran el monto completo sin retención.

$35.000 por mes. Cobran el monto completo sin retención. Monto total de referencia de la beca: $35.000 mensuales.

Los montos son los siguientes:

Beneficiarios que cobran el 80% del haber: $84.000 (correspondiente a marzo, abril y mayo).

$84.000 (correspondiente a marzo, abril y mayo). Beneficiarios que cobran el 100% del haber: $105.000 (correspondiente a marzo, abril y mayo).

De esta manera, el importe final depende de la línea de Progresar a la que pertenezca el estudiante y de si el programa aplica o no la retención del 20% prevista por la normativa vigente.