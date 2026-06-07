ANSES: DE CUÁNTO SERÁ EL AUMENTO PARA JUBILADOS EN JUNIO 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo quedan las jubilaciones desde junio
El monto que cobra un jubilado con 30 años de aportes depende de los salarios registrados durante su vida laboral. Sin embargo, quienes quedan alcanzados por la jubilación mínima percibirán en junio:
- $403.318 brutos de haber mínimo
- $70.000 de bono extraordinario
- $473.318 brutos en total
Tras el descuento del aporte al PAMI, el ingreso neto ronda los $461.218.
En tanto, quienes tuvieron mejores salarios pueden acceder a haberes superiores, mientras que la jubilación máxima alcanzará en junio los $2.713.948 brutos.
Bono extraordinario para jubilados y pensionados
El Ejecutivo dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000. El refuerzo alcanzará a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.
Con este esquema, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en junio un ingreso total de $473.317,99, resultado de la suma entre el haber actualizado y el bono extraordinario.
La medida también incluye a titulares de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM y otras prestaciones abonadas por la ANSES. En los casos de personas que perciban ingresos superiores al haber mínimo, el adicional será proporcional hasta completar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.