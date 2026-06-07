TENSIÓN CON IRÁN: TRUMP ASEGURÓ QUE LAS NEGOCIACIONES SIGUEN ACTIVAS PESE A LAS SEÑALES CRUZADAS DE TEHERÁN

El presidente de Estados Unidos, Dnald Trump, afirmó que aunque los líderes iraníes “son fuertes y orgullosos”, finalmente “no tienen otra opción” que negociar con Washington. (Foto: REUTERS/Nathan Howard).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este viernes a la tensa relación con Irán y aseguró que, aunque los líderes iraníes “son fuertes y orgullosos”, finalmente “no tienen otra opción” que negociar con Washington para poner fin a la guerra.

“Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo”, afirmó Trump en una entrevista con la periodista Kristen Welker de NBC News, al ser consultado sobre el estado de las conversaciones entre ambos países.

Trump defendió el ritmo de las negociaciones y comparó la situación con Vietnam

El mandatario estadounidense rechazó las críticas de quienes le exigen una solución rápida al conflicto, que esta semana cumplió cuatro meses.

Trump comparó la situación con la guerra de Vietnam y sostuvo que resolver una confrontación de esta magnitud “requiere tiempo”.

Personas caminan por la playa mientras otras se adentran en el agua en el estrecho de Ormuz, donde buques de carga y de servicio se encuentran anclados frente a Bandar Abbas, Irán, el lunes 1 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

En la entrevista, el presidente insistió en que Estados Unidos destruyó gran parte de la capacidad militar iraní, incluyendo fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles. Sin embargo, reconoció que Teherán todavía conserva entre el 21% y el 22% de su arsenal militar.

El reclamo iraní: fondos congelados y desconfianza

Mientras tanto, desde el lado iraní, un alto funcionario de la República Islámica declaró a CNN que cualquier acuerdo con Estados Unidos depende de que Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados.

“Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino”, sostuvo el funcionario.

Negociaciones cruzadas y mensajes contradictorios

Estados Unidos e Irán llevan semanas intercambiando borradores de un posible acuerdo de paz a través de mediadores paquistaníes.

Sin embargo, las señales son confusas: Teherán afirma que las conversaciones están paralizadas, mientras que Trump sostiene que siguen en marcha y que incluso podría anunciarse un trato el fin de semana.