¿CUÁNTO AUMENTARÁN LAS JUBILACIONES, PENSIONES Y ASIGNACIONES EN FEBRERO DE 2026?

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, quedaron definidos los aumentos que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de febrero de 2026. Según informó el Indec, la inflación mensual fue del 2,84%, porcentaje que se trasladará de manera automática a todas las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El ajuste se aplica en el marco del esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza los haberes en función de la inflación de dos meses previos. De esta manera, el incremento de febrero se suma a las subas ya otorgadas en los meses anteriores: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero.

Cuánto cobrarán los jubilados en febrero

Con el aumento del 2,84%, la jubilación mínima pasará a ser de $359.219,42. En caso de que el Gobierno nacional confirme la continuidad del bono de $70.000, el ingreso total de los jubilados que cobran la mínima alcanzará los $429.219,42.

Por su parte, la jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.358.94 0,75.

Pensiones y prestaciones sociales

El incremento también impactará en el resto de las prestaciones previsionales y sociales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $287.375,54, y con bono llegaría a $357.375,54. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se elevarán a $251.453,59, mientras que con el refuerzo adicional alcanzarían los $321.453,59.

En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto será equivalente a la jubilación mínima: $359.219,42, o $429.219,42 con bono.

Asignaciones familiares y universales

Las asignaciones también se actualizarán en el mismo porcentaje. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $129.082,71, mientras que la AUH por Discapacidad se elevará a $420.312,22.

La Asignación por Embarazo (AUE) alcanzará los $121.818,42 por hijo. Como ocurre habitualmente, el 80% se paga de forma mensual y el 20% restante se liquida una vez al año, sujeto a la presentación de la libreta correspondiente.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos quedará en $64.547,52.

Cabe mencionar que, desde abril de 2024, jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación, en reemplazo del esquema trimestral anterior. El nuevo sistema fue establecido por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, con el objetivo de reducir el atraso de los haberes frente a la suba de precios.

Desde enero de 2025, las actualizaciones se aplican de forma automática, sin necesidad de nuevos decretos para cada aumento.