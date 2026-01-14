EL GOBIERNO ELIMINARÁ LOS ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE CELULARES: CÓMO IMPACTARÁ ESTO EN LOS PRECIOS
La medida busca fomentar la competencia y generar una baja de precios de hasta el 30%, aunque no será inmediata. La decisión generó preocupación.
A partir de este jueves 15 de enero, el Gobierno nacional eliminará los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida con la que busca fomentar la competencia y generar una baja de precios de hasta el 30% para los consumidores, aunque el impacto no será inmediato.
La decisión se enmarca en el Decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo redujo el arancel de importación de estos dispositivos del 16% al 8%. Con la nueva disposición, la alícuota pasará directamente al 0%, dejando sin aranceles a los celulares importados.
En el mismo paquete de medidas, la administración de Javier Milei también avanzó con cambios impositivos sobre otros productos electrónicos. Se eliminaron los impuestos internos a los celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%, y se redujeron los impuestos internos para televisores y consolas de videojuegos importados, que bajaron del 19% al 9,5%.
Tierra del Fuego en alerta
La quita total de aranceles generó una fuerte preocupación en el sector industrial fueguino y en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, que advirtieron que la medida impacta de lleno en la producción local y en el empleo.
«Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación», señaló Marcos Linares, el secretario adjunto de la UOM.
El año pasado, el sindicato había llevado adelante un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción de electrónicos en las fábricas de Río Grande, en rechazo a las políticas oficiales. En ese contexto, desde el gremio alertaron que estas decisiones «afectan gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia».
Según datos oficiales, el régimen industrial fueguino, creado en 1972 y que exime del pago de impuestos nacionales a las actividades productivas que allí se desarrollan, representa cerca del 78% de la economía local, mientras que la industria electrónica genera alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la isla.
Qué pasará con los precios de los celulares
Con la eliminación total de los aranceles, desde este 15 de enero los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. Desde el gobierno nacional justificaron la medida al señalar que los cambios «mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirán los precios de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores», además de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.
Asimismo, remarcaron que el objetivo central es estimular la competencia y que ello se traduzca en una baja de hasta el 30% en los precios finales, aunque aclararon que la reducción no será automática y dependerá del comportamiento del mercado, la oferta y la demanda.
Más allá de esto, desde la administración nacional no pueden definir cuándo la baja de aranceles impactará en el precio final de los dispositivos móviles.