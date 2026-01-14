Los expertos advierten que la tendencia al calentamiento se mantiene en niveles críticos.

El Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S) de la Unión Europea reveló este miércoles que el año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado a nivel mundial. Según los datos de la serie histórica, la temperatura media global se situó apenas 0,01 grados Celsius por debajo de la marca de 2023 y a 0,13 grados Celsius del récord absoluto establecido en 2024.

Este nuevo informe subraya que los últimos tres años (2023, 2024 y 2025) representan el trienio con las temperaturas más elevadas desde que existen registros fiables, consolidando una tendencia de calentamiento acelerado que preocupa a la comunidad científica internacional.

Análisis de la serie histórica reciente

Aunque 2025 no superó el máximo histórico de 2024 —que se mantiene como el año más caluroso hasta la fecha—, la diferencia mínima entre estos periodos demuestra que la variabilidad natural, como los ciclos de El Niño y La Niña, está siendo superada por el forzamiento climático de origen antropogénico.7__IP__

Récord actual: 2024 sigue liderando el ranking.8

Segundo puesto: 2023, con una diferencia marginal respecto al año pasado.

Tercer puesto: 2025, manteniendo la anomalía térmica por encima de los límites de seguridad sugeridos en el Acuerdo de París.9

Comparativa Térmica Global

Año Posición en el Ranking Diferencia respecto a 2025 2024 1° (El más cálido) +0,13 2023 2° +0,01 2025 3° Punto de referencia

Impacto y Advertencias

Desde Bruselas, los responsables de Copérnico destacaron que 2025 estuvo marcado por fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo olas de calor marítimas prolongadas y precipitaciones intensas en diversas regiones del planeta. “El hecho de que 2025 sea el tercer año más caluroso, incluso sin la influencia plena de un evento de El Niño tan fuerte como el de 2024, es un testimonio de la inercia del calentamiento global”, señalaron los expertos.

El informe concluye que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la única vía para frenar el aumento sistemático de estas anomalías térmicas que amenazan la biodiversidad y la seguridad alimentaria global.