SECHEEP INTENSIFICA TRABAJOS PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO, TRAS UN TORNADO EN COLONIA POPULAR Y LAGUNA BLANCA

Las cuadrillas de Secheep, en conjunto con personal del Ministerio de Infraestructura a través de la Subsecretaría de Energía, llevan adelante un intenso operativo para restablecer el suministro eléctrico en zonas rurales de Colonia Popular y Laguna Blanca, afectadas por un tornado que provocó severos daños en la red de alta tensión.

El fenómeno climático, registrado en el marco del fuerte temporal que impactó gran parte del territorio provincial, derribó 9 torres de una línea de 132 kV en un sector anegado, generando interrupciones en el servicio eléctrico en ambas localidades y áreas aledañas. “El fuerte viento derribó estructuras metálicas de una línea de alta tensión, dañando además la red derivada. Desde la madrugada, nuestros operarios trabajan para reparar el daño y restablecer el suministro energético en toda la zona”, señaló el vocal del Directorio de Secheep, Ariel Muñoz, quien supervisó las tareas en territorio.

La línea afectada vincula la Estación Transformadora Resistencia, ubicada en Puerto Bastiani, con Presidencia de la Plaza, siendo clave para el abastecimiento energético de toda el área de influencia. A través de maniobras de transferencia, la empresa logró restituir el servicio en gran parte de las localidades afectadas, con excepción de Colonia Popular y Laguna Blanca, donde continúan las tareas. “Las cuadrillas trabajan para alcanzar la normalización total del servicio, incluyendo la estación de bombeo del segundo acueducto. Una vez restituido el suministro, se avanzará en la reparación definitiva de las torres metálicas”, agregó Muñoz, acompañado por el gerente del Área Metropolitana, Ricardo Gamarra.

Operativos en toda la provincia

Desde el inicio de las tormentas, Secheep desplegó un amplio operativo en distintos puntos de la provincia. El Centro de Operaciones activó el protocolo de contingencia, reforzando las cuadrillas técnicas que trabajaron de manera ininterrumpida para reparar las instalaciones dañadas.

Actualmente, la red de media tensión se encuentra prácticamente normalizada, mientras que las tareas continúan enfocadas en reclamos puntuales vinculados a líneas de baja tensión y situaciones específicas en distintos sectores.

Desde la empresa solicitaron también a los usuarios canalizar los reclamos a través de las vías oficiales y agradecieron la comprensión ante un evento climático de gran magnitud, al tiempo que pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

Vías de contacto:

-Centro de Atención Telefónica: 0800-7777-589

-WhatsApp: 3644 377 044

-App: Secheep, Oficina Virtual Secheep.

Relacionado