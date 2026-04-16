SAMEEP REPARÓ UN CAÑO MAESTRO Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES

_El inconveniente había provocado una disminución en la presión del suministro en las localidades de La Leonesa, Las Palmas, General Vedia y en los parajes Naranjito y San Carlos. Con la finalización de los trabajos, la situación quedó completamente normalizada._

La empresa Sameep informó que finalizó con éxito la reparación de un caño maestro de 400 milímetros de diámetro, tras detectarse una rotura en el acceso a la localidad de Las Palmas, sobre la Ruta Provincial N° 56. La intervención permitió restablecer el servicio de agua potable con niveles normales de presión y caudal.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la rápida respuesta del personal operativo: “Ante este tipo de imprevistos, nuestro compromiso es actuar con la mayor celeridad posible para minimizar el impacto en la comunidad. Gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos, pudimos resolver la rotura y restablecer el servicio en el menor tiempo posible”.

Asimismo, remarcó la importancia de las tareas de mantenimiento y monitoreo permanente de la red: “Seguimos fortaleciendo nuestras acciones para mejorar la infraestructura y garantizar un servicio eficiente y de calidad para todos los usuarios”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, brindó detalles técnicos de la intervención: “Se trató de una rotura en un caño maestro de 400 mm, lo que implicó una baja considerable en la presión del sistema. Nuestros agentes de la División Emergencias trabajaron intensamente en el lugar para reparar el conducto y normalizar la distribución”.

En el operativo intervinieron agentes de la División Emergencias dependiente de la Gerencia de Servicios, quienes trabajaron de manera continua hasta lograr la recuperación total del servicio en las zonas afectadas.

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