EL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA SERÁ SEDE DE LA CONCENTRACIÓN DE “LOS MURCIÉLAGOS”

En un trabajo conjunto entre el Instituto del Deporte Chaqueño y la Fundación DESOCHA, el Polideportivo Jaime Zapata fue seleccionado como sede de la concentración oficial de la Selección Nacional de Fútbol Sala para Ciegos, conocida como “Los Murciélagos”, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de abril en Resistencia.

La importante cita deportiva contará con la presencia de destacados representantes locales, entre ellos el atleta y capitán del seleccionado, Ángel Deldo García, y el profesor Abel Estigarribia, integrante del cuerpo técnico nacional.

Cronograma de actividades

Durante las tres jornadas, el seleccionado llevará adelante una intensa agenda de entrenamientos y encuentros:

-Viernes 17: arribo de los deportistas y primer entrenamiento vespertino en la cancha techada (microestadio) del Polideportivo Jaime Zapata.

-Sábado 18: traslado a la provincia de Corrientes durante la mañana para participar de un encuentro deportivo en el Hogar Escuela, retomando las prácticas en Resistencia por la tarde.

-Domingo 19: cierre de la concentración con un partido amistoso frente al Club Libertad, a las 9:30, finalizando las actividades al mediodía.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa no solo pone en valor la infraestructura deportiva de la provincia, sino que también refleja el compromiso de la Fundación DESOCHA en la promoción y el desarrollo del deporte paralímpico, fortaleciendo el trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil.

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