LA APA DESTACÓ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DRENAJE EN EL ÁREA METROPOLITANA

Durante la noche del martes 14 y la madrugada de este miércoles 15 de abril, equipos técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA) estuvieron en distintos puntos del área metropolitana del Gran Resistencia y verificaron el funcionamiento óptimo del sistema de drenaje pluvial.

El sistema, compuesto por 9 estaciones de bombeo distribuidas en lagunas y canales, respondió de manera eficiente ante las intensas precipitaciones registradas en la región.

El presidente del organismo, Jorge Pilar, informó que los niveles de lluvia oscilaron entre los 90 y 130 milímetros, dependiendo de la zona, siendo las ciudades de Resistencia, Puerto Vilelas y Barranqueras las más afectadas por el fenómeno climático.

Desde la APA señalaron que, pese al volumen de agua acumulado, las lagunas incrementaron su nivel pero aún mantienen capacidad de almacenamiento. En tanto, el canal Sur de Soberanía Nacional se encuentra al máximo de su capacidad, aunque con un escurrimiento fluido y sostenido.

Asimismo, destacaron que durante el desarrollo de la tormenta, en Barranqueras se desplegó un operativo especial, que incluyó la instalación de una bomba móvil en el barrio Ucal para reforzar el sistema de drenaje y facilitar el escurrimiento del agua.

Los equipos técnicos del organismo continuarán durante toda la jornada con los monitoreos preventivos, en el marco del alerta meteorológico vigente para la región, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hídrica y dar respuesta ante eventuales contingencias.

Relacionado