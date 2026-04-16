CICLO LECTIVO 2026 DE LA ESCUELA DE POLICÍA DEL CHACO: “CONTINUAMOS LA FORMACIÓN DE CADETES”, SEÑALÓ MATKOVICH

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, presidió este martes el inicio del ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Policía del Chaco, marcando el tercer año consecutivo de formación de aspirantes a cadetes de la fuerza.

Durante el acto, el funcionario destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener abierta la institución y dar continuidad al proceso de formación. “La Escuela de Policía nunca más cerrará. Damos continuidad a la formación, a la incorporación y a la escala de mando. Mantenerla abierta es una decisión del gobernador Leandro Zdero que implica un gran esfuerzo de toda la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, Matkovich dio la bienvenida a los nuevos aspirantes y subrayó que la seguridad debe consolidarse como una política de Estado. “La seguridad es una política pública que necesita continuidad, más allá de los actores políticos. Solo así se logran resultados concretos”, sostuvo.

Asimismo, remarcó el compromiso de la gestión con la ciudadanía: “Nosotros somos aliados de la gente de bien, de quienes trabajan, estudian y quieren salir adelante. No vinimos a hacer alianzas con delincuentes, piqueteros ni usurpadores. Eso se terminó en la provincia”, expresó.

El acto contó con la presencia del jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, quien valoró “la decisión gubernamental de mantener abiertas las puertas de la escuela, recuperando una meta institucional clave como son los ingresos a la fuerza”.

Por su parte, el director de Educación Policial, José Fernando Cuella, destacó el inicio del nuevo ciclo lectivo y el proceso previo que permitió la incorporación de los aspirantes. “Este comienzo refleja el esfuerzo sostenido para fortalecer la formación de quienes integrarán la fuerza y estarán al servicio de la sociedad”, señaló.

Desde el Ministerio de Seguridad resaltaron que la continuidad de estos ciclos de formación forma parte de una política integral orientada a fortalecer la seguridad pública, profesionalizar a la fuerza y garantizar mayor presencia policial en todo el territorio provincial.

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