NUEVAS CÁMARAS PARA RESISTENCIA: PROVINCIA Y MUNICIPIO FORTALECEN LA VIDEOVIGILANCIA URBANA

La iniciativa se enmarca en una política de articulación entre el Gobierno provincial y el Municipio de Resistencia, orientada a fortalecer la prevención del delito mediante la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad.

El ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, mantuvo ayer una reunión en el Centro Multiagencial de Emergencias junto al secretario de Economía de la Municipalidad de Resistencia, Ricardo Roffé y al subsecretario de Hacienda y Finanzas, Gabriel Alejandro Rodríguez, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta para ampliar el sistema de videovigilancia en la ciudad.

Durante el encuentro se definieron líneas de acción concretas para la instalación de nuevos dispositivos, que serán adquiridos por el Municipio. Los mismos estarán destinados a reforzar la vigilancia en edificios públicos municipales, mejorar el control en plazas y espacios verdes, y atender sectores considerados críticos, especialmente aquellos vinculados a la acumulación de residuos.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de coordinación interinstitucional permite optimizar los recursos disponibles, ampliar la capacidad de monitoreo y mejorar la respuesta ante situaciones que afectan la convivencia urbana.

Asimismo, remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno provincial, basada en la planificación, la prevención y el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad en toda la ciudad de Resistencia.

Relacionado