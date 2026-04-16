SAMEEP REALIZA MANTENIMIENTO EN LA PLANTA N° 1 Y PREVÉ NORMALIZAR EL SERVICIO ESTE JUEVES AL MEDIODÍA

La empresa SAMEEP informó que este miércoles 15 de abril se llevan adelante trabajos de mantenimiento programado en la Planta Potabilizadora N° 1, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar la calidad del servicio de agua potable.

Las tareas técnicas incluyen la reparación de una válvula y del sistema barredor del decantador N° 2, componentes fundamentales dentro del proceso de potabilización. Como consecuencia de estas intervenciones, se verá reducido el caudal de agua tratada, lo que podría generar baja presión en el suministro en las localidades de Barranqueras y Puerto Vilelas, especialmente durante la noche de hoy y las primeras horas del jueves.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, subrayó la importancia de estos trabajos: “Se trata de tareas necesarias para sostener y mejorar la operatividad de nuestras plantas. Sabemos que pueden generar inconvenientes momentáneos, pero son fundamentales para asegurar un servicio más eficiente y de calidad para todos los usuarios”.

Por su parte, el gerente de Producción, Aníbal Aquino, brindó precisiones sobre la intervención: “Estamos reparando una válvula clave y el sistema barredor del decantador N° 2, lo que implica una disminución temporal en la capacidad de tratamiento. Estas tareas están planificadas para ejecutarse en el menor tiempo posible y permitir la pronta recuperación del servicio”.

Desde la empresa estiman que el sistema comenzará a normalizarse progresivamente durante la mañana del jueves, alcanzando niveles habituales de presión y caudal hacia el mediodía.

Finalmente, Sameep solicita a la comunidad la colaboración y comprensión ante estos trabajos indispensables, recomendando hacer un uso responsable y solidario del agua hasta la total restitución del servicio.

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