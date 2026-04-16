LANZARON EL FESTIVAL FILARMÓNICO JUVENIL Y UNA NUEVA TECNICATURA ORQUESTAL EN EL MARCO DE LA BIENAL 2026

El Instituto de Cultura del Chaco junto a la Fundación Urunday, la UNNE, la Fundación Pradier y la Municipalidad de Resistencia presentaron este martes la sexta edición del Festival Filarmónico Juvenil y la Tecnicatura Universitaria en Instrumentista Orquestal, en el marco de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026.

El presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, destacó el crecimiento del evento: “La Bienal ha trascendido al certamen internacional y es un conjunto de engranajes culturales”, afirmó, y remarcó que estas iniciativas forman parte de una visión cultural integral.

En ese sentido, anunció que el próximo 22 de abril la Bienal también será presentada en la Casa del Chaco en Buenos Aires ante medios nacionales y prensa especializada. “Será una jornada dedicada exclusivamente a mostrar las producciones e instalaciones que definen la identidad chaqueña”, adelantó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, definió a la Bienal como un espacio donde “dialogan lo consagrado, lo emergente, lo local y lo internacional”, y subrayó que actualmente integra diez programas artísticos y formativos que incluyen danza, teatro, artesanía y música.

El Festival Filarmónico Juvenil se desarrollará durante la Bienal y está orientado a la formación intensiva de 100 jóvenes instrumentistas de todo el país. La propuesta incluye capacitaciones con profesores de nivel internacional, ensayos y culminará con un gran ensamble orquestal de cierre. “Generar la posibilidad de formar a nuestros músicos en el territorio nos llena de orgullo”, expresó Eidman, quien además destacó el acompañamiento de la Fundación Pradier.

TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN ACADÉMICA

En paralelo, se anunció la puesta en marcha de la Tecnicatura Universitaria en Instrumentista Orquestal, una nueva oferta académica que surge a partir de un convenio entre la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de las Artes.

El decano de la Facultad de Artes de la UNNE, Javier Romero, confirmó que los primeros encuentros se prevén entre agosto y septiembre. “Esta formación profesional no existía en la zona y nace para alimentar las orquestas juveniles de la región y luego ampliar el espectro hacia otros músicos”, sostuvo.

Ambas propuestas consolidan a la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 como un espacio integral de desarrollo cultural, que no solo exhibe producciones artísticas de relevancia internacional, sino que también promueve la formación, la inclusión y el crecimiento profesional en el ámbito musical.

Estuvieron presentes en este lanzamiento: Mario Zorrilla, presidente del Instituto de Cultura; José Eidman de la Fundación Urunday; César Pradier (organizador del Festival); Gabriel Romero, (FADyCC- UNNE), y representantes del Gobierno del Chaco y de la Municipalidad de Resistencia.

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