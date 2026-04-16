EDUCACIÓN ASEGURÓ LA CONTINUIDAD DE LAS CLASES, A TRAVÉS DE LA VIRTUALIDAD

Desde el Ministerio de Educación destacaron que la medida permitió sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y modalidades, asegurando la continuidad pedagógica. “No fue un día perdido”, remarcaron, al tiempo que valoraron el compromiso de los docentes, estudiantes y las familias.

Desde la cartera educativa informaron que, debido a las condiciones climáticas adversas registradas este miércoles 15 de abril, los alumnos no asistieron de manera presencial a las instituciones educativas, pero continuaron con el desarrollo de clases virtuales desde sus hogares. En todas las regionales educativas se evidenció una activa participación de los alumnos. Estudiantes de primer grado realizaron sus actividades desde sus hogares, con el acompañamiento de sus familias, donde muchos enviaron registros fotográficos del trabajo realizado y de las consignas completadas.

La disposición alcanzó a las regiones del Gran Resistencia, Centro, Oeste, Sudoeste e Impenetrable, y tuvo como objetivo resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal no docente ante las dificultades para el traslado y el normal funcionamiento de los establecimientos educativos. Asimismo, durante el turno mañana se suspendieron las designaciones.

La medida fue adoptada en el marco de la normativa vigente, que contempla la reorganización institucional y pedagógica ante situaciones meteorológicas extraordinarias que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares.

De esta manera, el sistema educativo provincial logró adaptarse al contexto climático, garantizando la continuidad del servicio educativo y priorizando la seguridad de toda la comunidad.

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