SECHEEP CONTINÚA CON OPERATIVOS EN TERRITORIO PARA NORMALIZAR EL SERVICIO EN ZONAS AFECTADAS

Tras el fuerte temporal que afectó a distintos puntos de la provincia del Chaco, con especial incidencia en la ciudad de Resistencia y el área metropolitana, SECHEEP continúa desarrollando trabajos en territorio, con el objetivo de normalizar en su totalidad el servicio eléctrico y atender los reclamos puntuales de los usuarios.

El fenómeno climático provocó la caída de más de 200 árboles, lo que generó múltiples afectaciones sobre líneas de media tensión, además de la caída de más de nueve postes, principalmente en la zona sur del área metropolitana. Ante esta situación, el Gobierno provincial, a través de Secheep, activó y reforzó desde el fin de semana un operativo integral con un importante despliegue de recursos técnicos y humanos.

Gracias al trabajo ininterrumpido de las cuadrillas, para las 15 horas del domingo se logró normalizar el funcionamiento de los distribuidores afectados. A partir de ese momento, los equipos continuaron abocados a la atención de reclamos específicos. Hacia las 19 horas, ya se habían atendido más de 100 reclamos, con una fuerza operativa compuesta por ocho cuadrillas de baja tensión y cuatro de media tensión.

Durante la jornada de este lunes, desde las 6 de la mañana, SECHEEP reforzó la presencia en terreno con 10 cuadrillas de redes y seis cuadrillas de baja tensión, destinadas principalmente a la reposición de postes caídos y a la normalización del suministro en los sectores más afectados.

Asimismo, se realizaron intervenciones en la zona de Sarmiento y Terraplén, hasta Villa Ayelén, y en sectores del noroeste de la ciudad, donde los equipos continúan trabajando de manera coordinada.

El Directorio de SECHEEP acompañó el operativo recorriendo los distintos frentes de trabajo y barrios donde se avanzaba con las tareas de restitución del servicio, reforzando la presencia institucional y el seguimiento directo de las acciones en territorio.

En ese marco, el presidente de SECHEEP, Hilario Bistoletti, señaló:

“Desde el primer momento desplegamos todos los recursos disponibles para atender los daños ocasionados por el temporal. Hoy continuamos trabajando en territorio, dando respuesta a los reclamos puntuales y acompañando a los vecinos en cada barrio afectado”.

Desde SECHEEP se recuerda a los usuarios que, ante la presencia de postes o cables caídos, eviten cualquier tipo de contacto y se comuniquen de inmediato a través de los canales oficiales de atención, mientras continúan las tareas de normalización en distintos puntos de la ciudad.

