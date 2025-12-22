SAMEEP GARANTIZA LA CALIDAD DEL AGUA, PESE A LAS INTENSAS LLUVIAS

El presidente de Sameep, Nicolás Diez explicó que la anegación de calles y los efectos propios de las lluvias no inciden en la calidad del agua que llega a los hogares, ya que el sistema de producción y distribución se encuentra completamente aislado de este tipo de situaciones.

La empresa SAMEEP informó que, a pesar de las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia, todas las plantas potabilizadoras se encuentran operando con normalidad y el servicio de agua potable se mantiene dentro de los parámetros de calidad establecidos por el Código Alimentario Argentino.

Asimismo, se aclaró que los inconvenientes y paradas puntuales que se registraron en algunos sectores estuvieron vinculados exclusivamente a fallas en el suministro eléctrico y a las condiciones climáticas adversas, ajenas al funcionamiento de las plantas potabilizadoras.

En este sentido, los equipos técnicos de SAMEEP, en conjunto con personal de SECHEEP, trabajaron y continúan trabajando para normalizar cada situación en el menor tiempo posible.

Finalmente, desde la empresa agradecieron la comprensión de la comunidad y reiteraron su compromiso de garantizar una prestación segura y continua del servicio de agua potable en toda la provincia

