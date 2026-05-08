TODO SOBRE EL HANTAVIRUS: COMO SE CONTAGIA, LOS SINTOMAS Y PORQUE PREOCUPA AL MUNDO

El buque de expedición polar MV Hondius quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras detectarse un brote de hantavirus andino durante un viaje que había partido desde Ushuaia rumbo a la Antártida y luego al Atlántico.

Hasta el momento se confirmaron al menos tres muertes y varios casos sospechosos y positivos en distintos países, mientras la Organización Mundial de la Salud investiga una posible transmisión entre personas

El barco, operado por Oceanwide Expeditions, permaneció aislado frente a Cabo Verde antes de dirigirse hacia Tenerife, en España, bajo monitoreo epidemiológico internacional. Autoridades sanitarias de Europa, Sudáfrica y América activaron rastreos de contactos porque varios pasajeros habían desembarcado y viajado en avión antes de conocerse el diagnóstico.

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Argentina que reconsidere su decisión de salir del organismo debido al brote.

Mientras que ayer, los responsables de Salud de las 24 provincias de Argentina se reunieron con autoridades sanitarias nacionales para coordinar medidas de refuerzo de vigilancia epidemiológica del virus.

En el encuentro, las autoridades nacionales informaron que, de momento, no es posible confirmar el origen del contagio y el Ministerio de Salud argentino reiteró a las provincias la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica y de «sensibilizar» a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con la enfermedad, de la que se detectaron 42 contagios en lo que va de 2026.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida principalmente por roedores silvestres infectados. En Argentina, puede provocar el llamado Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), una afección que puede avanzar rápidamente y comprometer pulmones y corazón.

¿Cómo se transmite?

La principal vía de contagio es la inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, saliva, heces o nidos de roedores infectados . Esto puede ocurrir al limpiar galpones, abrir casas cerradas, mover leña, barrer lugares con excrementos o trabajar en zonas rurales y boscosas.

También puede transmitirse por contacto directo con roedores vivos o muertos, por mordeduras, y cuando secreciones contaminadas entran en contacto con ojos, nariz, boca o heridas.

¿Se contagia entre personas?

Sí, pero depende de la variante del virus. La cepa andina, presente en Argentina y Chile (y en el crucero afectado), es una de las pocas en el mundo con transmisión comprobada entre humanos. Ese contagio suele darse por contacto estrecho y prolongado con una persona infectada, especialmente en los primeros días de síntomas. En la mayoría de los hantavirus del mundo, el contagio entre personas no ocurre.

Argentina tuvo brotes importantes donde se documentó transmisión interpersonal, como el de Epuyén entre 2018 y 2019, que dejó 34 casos y 11 muertes. Investigaciones recientes mostraron que el contagio pudo darse en reuniones sociales y no solo en convivientes directos.

¿Cuáles son los síntomas?

Los primeros síntomas suelen confundirse con una gripe fuerte: fiebre alta, dolores musculares intensos, cansancio, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Un dato clave es que generalmente no aparecen síntomas respiratorios al comienzo, como congestión o dolor de garganta, lo que puede dificultar el diagnóstico temprano.

Después de algunos días, el cuadro puede agravarse rápidamente con dificultad respiratoria, tos, baja presión, acumulación de líquido en pulmones, insuficiencia cardíaca o shock. La enfermedad puede empeorar en cuestión de horas. El período de incubación suele ir de 1 a 6 semanas después de la exposición al virus.

¿Hay tratamientos o vacunas?

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico ni una vacuna aprobada de uso general. El tratamiento consiste en soporte médico intensivo una vez iniciada la enfermedad a través de oxígeno, asistencia respiratoria, hidratación, control cardiovascular y terapia intensiva si es necesario. La detección temprana mejora mucho las posibilidades de supervivencia.

¿Qué tan mortal es?

Depende de la cepa, pero el hantavirus puede tener una mortalidad alta. Algunas variantes andinas registraron tasas cercanas al 30%-40%. Por eso es fundamental consultar rápido ante síntomas compatibles y antecedente de contacto con roedores o estadía en zonas de riesgo.

¿Dónde hay más riesgo?

En Argentina, los casos suelen concentrarse en la Patagonia, zonas andinas, áreas rurales o boscosas, y lugares con presencia de ratones colilargos.

¿Cómo prevenirlo?

Las recomendaciones oficiales incluyen: