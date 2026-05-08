COMERCIOS CHAQUEÑOS ACCEDERÁN A MÁS BENEFICIOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES A TRAVÉS DE UNICOBROS

_El acuerdo impulsa herramientas de cobro digitales, promociones y financiamiento para comercios de toda la provincia._

Nuevo Banco del Chaco, Unicobros y la Federación Económica del Chaco (FECHACO) firmaron una alianza estratégica destinada a ampliar el acceso de los comercios chaqueños a herramientas digitales de cobro, promociones y beneficios financieros, con el objetivo de fortalecer el desarrollo comercial y potenciar el consumo local en toda la provincia.

La firma del convenio se realizó en la Casa Central del NBCH y contó con el acompañamiento del presidente del Banco, Livio Gutiérrez; el director Juan Carlos Sforza; el presidente de Unicobros, Gustavo Gerardo Fantin; y el presidente de Fechaco, Alfredo González, acompañado por el secretario general Ernesto Scaglia.

El acuerdo contempla acciones conjuntas para acercar a comerciantes de toda la provincia las soluciones de cobro digital de Unicobros, junto con promociones especiales y financiación en cuotas con Tarjeta Tuya, ofreciendo ventajas competitivas para el sector comercial. “La idea es llegar a toda la provincia con nuestra plataforma de medios de pagos. De esta forma, el dinero queda en la provincia del Chaco, ayudando al sistema comercial”, expresó Livio Gutiérrez. Además, destacó que la iniciativa beneficiará a todos los actores involucrados: usuarios de tarjetas, comercios adheridos y cámaras de comercio de toda la provincia.

En ese marco, el titular del NBCH adelantó nuevas medidas con impacto positivo para el sector productivo y comercial chaqueño, que serán anunciadas próximamente.

Por su parte, Alfredo González subrayó el alcance territorial del convenio: “Este acuerdo vamos a llevarlo a cada rincón de nuestra provincia, a través de todas las cámaras de comercio del Chaco”. Asimismo, destacó el valor de contar con una herramienta regional como Unicobros, especialmente por la cercanía y rapidez en la atención a comerciantes.

A su turno, Gustavo Fantin explicó que Unicobros busca integrar a los comercios y a los usuarios de Tarjeta Tuya mediante una plataforma digital orientada a potenciar las ventas en toda la provincia. “Proponemos ventajas competitivas para los comercios y excelentes condiciones de financiamiento en cuotas con tasas diferenciales”, señaló.

Unicobros es la primera fintech desarrollada por Nuevo Banco del Chaco y está orientada a facilitar y unificar el procesamiento de pagos para comercios, adaptándose a las necesidades de cada emprendimiento y promoviendo mayor competitividad.

Con esta alianza, NBCH, Unicobros y Fechaco consolidan una estrategia conjunta para impulsar la digitalización de los medios de pago, fortalecer el comercio provincial y generar nuevas oportunidades para comerciantes y consumidores chaqueños.

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