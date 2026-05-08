CHACO AVANZA EN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA CON UN ACUERDO ENTRE ECOM Y TELECENTRO

La empresa ECOM Chaco S.A. y Telecentro firmaron un Memorándum de Entendimiento para avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la provincia, con el objetivo de garantizar mayor resiliencia digital y continuidad operativa de los servicios del Estado.

En el marco de este convenio, Telecentro brindará servicios de Infraestructura como Servicio (IaaS), que funcionarán como respaldo de los Data Centers provinciales. La iniciativa permitirá fortalecer los sistemas del Estado chaqueño mediante arquitecturas avanzadas de virtualización y soluciones de protección de datos de última generación. El acuerdo fue rubricado en el Data Center principal de Telecentro, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, donde ambas entidades consolidaron una alianza estratégica orientada al desarrollo de infraestructura de alta disponibilidad.

La propuesta se enmarca en el proceso de modernización tecnológica impulsado por ECOM Chaco, apuntando a optimizar la continuidad operativa, reforzar la ciberseguridad y ampliar la capacidad técnica para acompañar el crecimiento de la demanda digital en la provincia.

Tras la firma del acuerdo, autoridades de ambas instituciones realizaron una recorrida técnica por las instalaciones del Data Center de Telecentro, considerado uno de los más modernos del país, donde supervisaron las capacidades de conectividad y soporte que integrarán la solución tecnológica destinada al Chaco. “Este acuerdo representa un paso fundamental para la infraestructura tecnológica de nuestra provincia. Al aunar esfuerzos con Telecentro, estamos incorporando estándares internacionales de resiliencia digital para proteger y optimizar los servicios que brindamos a cada chaqueño”, destacó el presidente de ECOM, Adrián Veleff.

Con esta alianza, la empresa ECOM se adhiere a la transformación digital y posiciona a la provincia del Chaco a la vanguardia en materia de gestión pública tecnológica y protección de datos.

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