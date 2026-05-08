La EES N° 184 de Castelli abrió convocatoria para cubrir cargo de Auxiliar Docente

La Escuela de Educación Secundaria N° 184 “Martín Miguel de Güemes” de Juan José Castelli informó la apertura del Ofrecimiento N° 15/2026 para la cobertura de un cargo de Auxiliar Docente en carácter de interinato, destinado al turno mañana.

Según detalló la institución educativa, el cargo contempla un horario de trabajo de 7:30 a 12:00 horas y será asignado conforme a la Lista de Interinatos y Suplencias Período “A” 2026, confeccionada por la Junta de Clasificación de Nivel Secundario de las regiones educativas I, II, III, IV, VIII y IX de la provincia del Chaco.

Desde la dirección de la institución, ubicada sobre calle Bartolomé Mitre 250, señalaron que los interesados deberán inscribirse de manera virtual mediante un formulario online habilitado especialmente para esta convocatoria.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 11:00 horas del miércoles 13 de mayo, mientras que ese mismo día, a partir de las 12:30, se comunicará telefónicamente únicamente con el docente que obtenga el mayor puntaje correspondiente.

Asimismo, la escuela recordó que quienes acepten el cargo deberán presentar la documentación requerida dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la notificación. Entre los requisitos solicitados figuran la declaración jurada actualizada, captura del puntaje en la lista de mérito de la institución y, en caso de corresponder, constancias emitidas por Junta de Clasificación sobre inclusiones o rectificaciones de puntaje.

La convocatoria se realiza en el marco de la normativa vigente establecida por la Ley 179 A, vinculada al uso del domicilio electrónico como medio legal de notificación administrativa.

Para consultas o envío de documentación, la institución puso a disposición el correo electrónico oficial: eesguemes184@gmail.com.

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