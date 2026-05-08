Es la primera vez en la historia de la política argentina que una legisladora de carácter nacional toma una acción tan burda y vergonzosa, por lo que rápidamente generó masivas reacciones.

La propia legisladora compartió la imagen desde su cuenta oficial de X intentando responder a usuarios que afirmaban que el material -que ya se empezaba a viralizar- pertenecía a una supuesta cuenta de OnlyFans.

Y en otra de sus habituales contradicciones Lilia asegura que la foto debe estar en su Facebook pero ya que está acusa a su ex de «pasarla para figurar».

«Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de OnlyFans», escribió la diputada libertaria, junto a la imagen donde se la ve montada sin ropa sobre el que a las claras resulta ser el influencer libertario, Emmanuel Danann, fácilmente identificable por sus tatuajes.

La escena generó un fuerte revuelo político y mediático, ya que la imagen fue difundida directamente desde la cuenta oficial de una diputada nacional en ejercicio.

Este no es más que otro escándalo que envuelve a la diputada Lemoine, que pasó de ser una cosplayer desconocida a legisladora de carácter nacional bajo el mando de Javier Milei.