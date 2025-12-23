EN 2025, CHACO CONSOLIDÓ SUS AVANCES EN ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, realizó un balance destacando los avances pedagógicos y administrativos centrados en una política educativa que prioriza la alfabetización temprana. Señaló que, gracias al Plan Jurisdiccional de Alfabetización y al segundo Test de Fluidez y Comprensión Lectora, “hoy muchos chicos de tercer grado leen de corrido y comprenden”, reflejando mejoras concretas en las aulas.

La funcionaria subrayó además la distribución de más de 300 mil libros y cuadernillos del programa Aprendo Leyendo, que fortalecieron los aprendizajes de lectura y escritura en el primer ciclo. “Cada estudiante recibió tres cuadernillos pedagógicos y un libro de cuentos”, destacó, en el marco de una política que alcanzó también a 70 mil docentes a través de diversas propuestas de formación continua. Recordó que, por estos avances, Chaco recibió en mayo un reconocimiento de la organización Argentinos por la Educación.

Otro eje central fue la implementación del programa Escuelas Alfa en Red, que acompaña a 346 escuelas que presentan mayores desafíos en alfabetización. En este plan, la provincia recibió tablets destinadas a estudiantes de 3° grado. Naidenoff sostuvo que esta estrategia “viene a cambiar la realidad de los aprendizajes” y que “sin el compromiso docente en el aula no es posible llevarla adelante”.

La ministra también resaltó la nueva capacitación destinada a los institutos de formación docente, desarrollada por TICMAS e Infobae, que aborda enseñanza computacional, educación socioemocional e inteligencia artificial. Aseguró que estas instancias “deben generar un efecto en cascada” que llegue a cada escuela según su realidad territorial.

En materia institucional, reafirmó que el orden y la transparencia son pilares de su gestión. Destacó la regularización de la Junta de Clasificación de Nivel Primario y afirmó su decisión de garantizar concursos docentes: “El docente tiene la garantía de estar en el lugar que elija estar, sea titular y, por sobre todas las cosas, esté seguro”, dijo. En este sentido, durante 2025 se concretaron concursos para bibliotecarios y docentes de Nivel Inicial, y a principio del próximo año continuarán los concursos de ingreso, traslado y ascenso previstos para los trabajadores de Educación Primaria que esperan hace tiempo este proceso.

Finalmente, la ministra destacó la instalación paulatina de antenas satelitales Starlink para asegurar conectividad en escuelas de zonas rurales y la entrega de más de 17.000 kits de útiles escolares y elementos de Educación Física. También celebró la reactivación de 60 obras de edificios educativos nuevos, que estaban paralizadas desde la gestión anterior, que se terminaron e inauguraron, con financiamiento de Nación y fondos internacionales de FONPLATA, y el acompañamiento a más de 150 instituciones con refacciones y ampliaciones. «Con esfuerzo colectivo y voluntad de servicio coordinamos con otros entes provinciales para brindar respuestas a más de 400 establecimientos y seguimos fortaleciendo la infraestructura escolar para que estudiantes, docentes y comunidades se desarrollen en espacios óptimos para el aprendizaje», afirmó.

“Cerramos un año de mucho esfuerzo, con grandes desafíos y un arduo trabajo por delante; agradezco profundamente a nuestros equipos, a los docentes, a las familias, y a los estudiantes por el compromiso puesto durante todo el año, para entre todos poder cumplir la meta que nos planteamos desde el inicio de esta gestión, que tiene que ver con preparar a los alumnos para que logren desenvolverse en la vida a partir de la construcción de un pensamiento propio, como sujetos críticos y reflexivos, lo que se logra en primer lugar desde la escritura y la lectura comprensiva”, expresó la ministra, remarcando que desde la gestión «pasos sólidos», trabajando en equipo «con metas claras y consolidando una fuerte política en territorio». «Aún nos falta, pero confiamos que estamos en el buen camino”, concluyó Naidenoff.

Relacionado