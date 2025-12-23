RESISTENCIA: RÁPIDA INTERVENCIÓN EN RECUPERAR Y RESTITUIR UNA MOTO ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven intentó huir pero fue detenido, en su poder tenía un hierro forma “T” tipo ganzúa.



Anoche, durante recorridas preventivas en inmediaciones de la calle Santiago del Estero al 1100 de esta ciudad, los efectivos de la Comisaría Cuarta observaron a un sujeto que circulaba a alta velocidad a bordo de una motocicleta, siendo seguido por un ciudadano que manifestaba que el rodado era de su propiedad y que había sido sustraído momentos antes desde el frente de su domicilio.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado hasta interceptarlo en calle Inmaculada Concepción al 900, donde fue demorado al intentar darse a la fuga. En su poder se halló un hierro con punta en forma de “T”, tipo ganzúa, presuntamente utilizado para cometer el ilícito.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de la motocicleta, la cual presentaba daños y del elemento utilizado para cometer el hecho. Posteriormente, el damnificado formalizó la denuncia correspondiente, indicando que la motocicleta se encontraba estacionada en la vereda con traba de manubrio al momento del robo.

Tras consultada la Fiscalía en turno, dispuso la aprehensión del joven autor en la causa “Supuesto Robo” y el rodado sea restituido al ciudadano, previa acreditación de propiedad.

