SÁENZ PEÑA: ALLANAMIENTO ANTIDROGAS: SECUESTRARON ESTUPEFACIENTES, DINERO Y APREHENDIERON A DOS MUJERES

Anoche, Personal de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña llevó adelante un procedimiento en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, en función de la Ley Provincial N° 2304-N, con intervención del Juzgado de Garantías y la Fiscalía Antidrogas de esta ciudad.

El operativo consistió en el cumplimiento de una orden de allanamiento en un domicilio del barrio Solidario, donde tras una minuciosa requisa se logró el secuestro de sustancias estupefacientes, tratándose de 157 envoltorios que, sometidos a prueba de campo y pesaje, arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, en diferentes cantidades.

Asimismo, se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento, recortes de nylon y otros objetos de interés para la causa, vinculados presuntamente a la actividad investigada.

Como resultado del procedimiento, y por disposición de la Fiscalía Antidrogas Sáenz Peña a cargo de la Dra. Laura Borelli, procedieron a la aprehensión de dos mujeres mayores de edad, consideradas principales investigadas en la causa, quienes fueron notificadas de su situación legal y trasladadas para los exámenes médicos de rigor, quedando posteriormente alojadas en dependencias policiales.

El operativo contó con la supervisión de autoridades de la Dirección Antinarcóticos Interior y la colaboración de distintas unidades policiales para la seguridad externa.

