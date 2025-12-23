MILEI CERRÓ EL AÑO CON SU GABINETE EN LA QUINTA DE OLIVOS

El presidente Javier Milei encabezó este lunes a la noche una reunión en la Quinta de Olivos junto a los miembros de su Gabinete . Antes del comienzo de la cena, en la que comieron asado, le regaló a cada uno de los funcionarios una copia del libro «Defendiendo lo indefendible», del economista Walter Block.

Esta vez no estuvo el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, reemplazado por el exvocero presidencial, Manuel Adorni. Se sumaron tres nuevos ministros: del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Defensa, Carlos Presti.

También estuvieron la exministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. No estuvo presente la vicepresidente, Victoria Villarruel, distanciada de Milei desde hace más de un año.

Se realizó un balance de la primera mitad de su gestión y se establecieron los objetivos para la segunda etapa de la administración, a días del tratamiento del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal.