ACCIONES ARGENTINAS SE HUNDIERON HASTA 12%, LIDERADAS POR MERCADO LIBRE; PERO EL RIESGO PAÍS CAYÓ A MÍNIMOS DE 3 MESES

Los bonos soberaros cerraron con firmes avances y el riesgo país cayó a mínimos de tres meses, ante la mejora de la nota de la deuda argentina por parte de la calificadora Fitch.

Las acciones argentinas sufrieron caídas de hasta casi 13% este viernes en Wall Street, donde se destacó el derrape de Mercado Libre tras la presentación de su balance, por debajo de las expectativas de los analistas. Por el contrario, los bonos soberaros cerraron con firmes avances y el riesgo país cayó a mínimos de tres meses, ante la mejora de la nota de la deuda argentina por parte de la calificadora Fitch.

En la bolsa local, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-6,2%), Transportadora de Gas del Norte (-4,4%), y Transener (-4,2%).

Por su parte, Mercado Libre se desplomó en Wall Street un 12,7% después de la presentación de su balance y dentro de los ADRs, los que más cayeron fueron Grupo Supervielle (-7,1%); e IRSA (-5,8%).

En otro orden, el BCRA publicó el jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En el cuarto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,6% para abril. Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para abril en 2,6%. Para todo 2026, el conjunto de analistas del REM proyectó un nivel de PIB real 2,8% superior al promedio de 2025.

Por su parte, el conjunto de participantes pronostica para diciembre 2026 un tipo de cambio nominal de $1.676, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,8%. Para la tasa de interés, los analistas esperan una TAMAR de 22% nominal anual a fin de año.

En lo que se refiere a las noticias internacionales, se produjeron nuevos ataques cruzados y explosiones en la zona del estrecho de Ormuz en la noche de este jueves que volvían a sembrar incertidumbre en el conflicto. Esto sucede en medio de las complejas tratativas para que el régimen islámico iraní acepte la propuesta de Donald Trump para llegar a un acuerdo de paz en la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares subieron hasta 1,4%, encabezados por los Globales, entre los que se destacaron el GD46, seguido del GD41 (+1,2%) y el GD38 (+1,1%). En ese escenario, el riesgo país se contrajo 2,5% y se ubicó en 510 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, el menor nivel desde principios de febrero.