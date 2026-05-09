¿CHAU HARINAS? SUBE EL TRIGO Y SE ESPERA UN NUEVO AUMENTO DEL PAN

La suba sostenida del precio del trigo, impulsada tanto por el aumento de las cotizaciones internacionales como por la menor oferta interna del cereal, generó en las últimas semanas incrementos en el valor de la harina superiores al 10%, de acuerdo a la calidad del producto.

El trigo, que representa cerca del 80% del costo final de la harina, mostró una marcada tendencia alcista en el mercado disponible durante abril y el inicio de este mes. En Rosario, el valor de la tonelada pasó de $257.400 a $287.800, lo que representa una suba cercana al 12%. Sin embargo, ese valor funciona solo como referencia, ya que la industria molinera está pagando precios aún más altos para asegurarse trigo de calidad apta para la producción de harina y panificación. Algunos lotes puntuales de trigo premium, con más del 30% de gluten, llegaron a cotizar por encima de los $450.000 por tonelada.

Al respecto, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, señaló que la bolsa de 25 kilos de harina de calidad básica pasó de costar entre $11.000 y $12.000 en abril a ubicarse esta semana entre $13.000 y $14.000. En cambio, las harinas de mayor calidad se mantuvieron estables, con precios de entre $17.000 y $18.000.

«Los negocios que estamos haciendo son en función de los lotes de calidad que podemos conseguir en un año donde no hay calidad», explicó Cifarelli. «Se pueden encontrar harinas que están hasta un 40% por encima del precio del mercado», agregó.

Por su parte, Javier Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, puntualizó que el aumento en el precio del trigo responde a que la suba de los combustibles encarece el transporte, lo que a su vez incrementa los costos que deben afrontar las panaderías.

Además, persiste la incertidumbre sobre las próximas campañas de siembra a nivel mundial, condicionadas por el valor elevado de los fertilizantes y los combustibles. Según Patiño, el precio de referencia para exportación alcanzó en la actualidad los $290.000, mientras que en febrero, antes del inicio del conflicto en Medio Oriente, se situaba en $250.000.

Relacionado