SÁENZ PEÑA LLEGÓ LA COMISIÓN QUE TRASLADÓ A LA “FALSA MEDICA”

La detenida arribó esta madrugada a la Ciudad Termal, con una fuerte custodia policial y fue alojada en esa localidad, la misma quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

Alrededor de las 1, personal de la División Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña concretó el traslado de una mujer detenida, quien estaba involucrada en una causa por “Supuesta Usurpación de Títulos y Honores” para así dar cumplimiento a un exhorto judicial.

La capsula y traslado culminó durante la madrugada de este viernes, cuando la comisión policial arribó a Sáenz Peña con la mujer involucrada en la causa, quien previamente fue examinada por el médico policial.

Posteriormente, la detenida fue alojada en la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, y quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3.

Cabe mencionar que, el operativo contó además con un dispositivo especial de acompañamiento y refuerzo de seguridad por parte de distintas unidades policiales de la zona interior, desarrollándose sin registrarse inconvenientes.

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