DEMORARON A DOS HOMBRES Y SECUESTRARON ARMAS DE FUEGO

El procedimiento se realizó en un establecimiento rural. Incautaron escopetas, cartuchos, armas blancas y una motocicleta.

Los efectivos del Departamento Seguridad Rural de General San Martín llevaron adelante un operativo de prevención de ilícitos en una zona rural de Presidencia Roca.

Alrededor de las 22 horas, en un sector perteneciente a la estancia Unitec Bio S.A., denominado “Bravo 1”, los agentes interceptaron a dos ciudadanos mayores de edad para su identificación, ambos oriundos de la provincia de Formosa.

Los uniformados constaron que en su poder tenían armas sin permiso para su portación, procedieron al secuestro de una escopeta calibre 12 marca Centauro con numeración no visible, una escopeta calibre 36, siete cartuchos, dos machetes, una chaira, una carpa de acampar y una motocicleta Corven Energy 110 cilindradas sin dominio colocado.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía en turno, los demorados fueron notificados de su situación legal en la causa por “Supuesta Tenencia y Portación Ilegítima de Armas de Fuego”

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