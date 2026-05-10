Lo que hasta hace poco había quedado relegado a las pantallas del cine, se podría convertir en una realidad: El mítico F-14D Tomcat de la Armada de EE.UU. podría retornar a la vida para su restauración y operación. Esta fantástica iniciativa, seguramente ansiada por absolutamente todos los fanáticos de la aviación militar, fue introducida e impulsada por diversos senadores en el 2026. Actualmente se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Casa de Representantes.

Un F-14D Tomcat durante su participación en la operación Enduring Freedom, Afganistán. Se aprecia el pod Litening y una bomba guiada por láser Paveway II, capacidades que incorporó en sus últimos años de servicio. Foto: USAF

La propuesta, que incluso se sugiere citarla como la “Maverick Act” en honor al personaje cinematográfico interpretado por Tom Cruise en las películas “Top Gun”, propone autorizar la transferencia de tres F-14D Tomcat de la Armada de EE.UU. a la Comisión del Centro Espacial y de Cohetes.

“…El Secretario de la Armada(en esta sección denominado el “Secretario”) podrá transferir, sin contraprestación, a la Comisión del Centro Espacial y de Cohetes de los Estados Unidos en Huntsville, Alabama (en esta sección denominada la “Comisión”), todos los derechos, títulos e intereses de los Estados Unidos sobre 3 aeronaves F-14D Tomcat excedentes (BN 164341, 164602, 159437), que exceden los requisitos operativos de la Armada…”, menciona el proyecto de ley. Un detalle no menor es que la propuesta contó con el apoyo de senadores republicanos y demócratas.

Los tres F-14D Tomcat mencionados se encuentran almacenados en el 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group, más conocido como “Boneyard”. Con asiento en la Base Davis-Monthan de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Tucson, Arizona, el AMARG es mundialmente conocido por ser el lugar de almacenamiento para aviones de combate y helicópteros que son dados de baja o puestos en reserva por las Fuerzas Armadas norteamericanas.

F-14D armado con un misil AIM-9L Sidewinder y una bomba guiada por láser durante un despliegue en el Golfo Pérsico. Foto: USAF – Tech. Sgt. Rob Tabor

De acuerdo con lo detallado por el portal AMARC Experience, actualmente reposan en Arizona estos tres F-14D Tomcat, así como dos F-14B y tres F-14A.

Condiciones para la transferencia

De la propuesta se desprende que, tanto la Armada de EE.UU. como la Comisión del Centro Espacial y de Cohetes de EE.UU. deberán cumplir ciertas obligaciones. En el caso de la fuerza, deberá proporcionar los manuales de mantenimiento y operación, así como repuestos sobrantes para que “…una aeronave F-14D pueda volar o para su exhibición estática…”.

Uno de los aspectos más relevantes es que la Armada de EE.UU. también podrá autorizar a la Comisión “…a celebrar acuerdos con organizaciones sin fines de lucro calificadas para la restauración y operación de las aeronaves…”, lo que deja abierta la posibilidad para el deseo de todo amante de la aviación: que al menos un F-14D Tomcat vuelva a surcar los cielos.

De realizarse la transferencia, los F-14D Tomcat serán desprovistos de cualquier capacidad para lanzar o utilizar armamento, quedando habilitados únicamente para “…exhibición pública, espectáculos aéreos y eventos conmemorativos, con el fin de preservar el patrimonio de la aviación naval…”.

Un Tomcat junto a un S-3 Viking. Ambos modelos fueron dados de baja hace años: el F-14 en el 2006 y el Viking en el 2016. Foto: USN – Lt. Scott Timmester (RELEASED)

Otra de las obligaciones de la Comisión será que, los F-14 que se le transfieran, deberán ser operados y mantenidos “…con todas las limitaciones y requisitos aplicables impuestos por el Administrador de la Administración Federal de Aviación…”.

Los últimos de su clase

En caso que se confirme la transferencia de los tres F-14D Tomcat, y de que se inicien los trabajos de su restauración y puesta en condición de vuelo, esto los convertiría en los últimos de su clase. Pese a que hay decenas de Tomcat preservados en museos y unidades militares, ninguno se encuentra en condición de volar.

El honor de ser los últimos F-14 en servicio pertenecía, hasta hace poco, a los Tomcat de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán. Sin embargo, los últimos sobrevivientes de la flota de los veteranos cazas iraníes habrían resultado diezmados en los distintos ataques realizados por Israel y EE.UU. en los últimos meses.

Los F-14 iraníes fueron los últimos Tomcat en prestar servicio. Posiblemente, los sobrevivientes habrían resultado destruidos en los ataques de Israel y EE.UU.

La Fuerza Aérea Israelí publicó en marzo de este año algunos de los ataques realizados a los F-14 Tomcat iraníes. EE.UU. también divulgó imágenes de sus ataques, posiblemente sobre ejemplares fuera de servicio. Pero la ofensiva también abarcó refugios y diversas instalaciones, por lo que la posibilidad de supervivencia se reduce al mínimo.

De concretarse la iniciativa entre la Armada y la Comisión del Centro Espacial y de Cohetes de EE.UU., podríamos tener la posibilidad de repetir una imagen que hasta hace poco quedaba limitada a las pantallas: el retorno del mítico Tomcat a los cielos