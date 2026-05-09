LAS BREÑAS *RECUPERAN UN CELULAR SUSTRAÍDO TRAS UN SEGUIMIENTO POR LOS PATIOS DE ZONA QUINTA SALGUEIRO*

En la tarde del viernes, efectivos de la Comisaría de Las Breñas lograron recuperar un teléfono celular que había sido robado horas antes del interior de una vivienda en el Barrio Cincuentenario.

El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 07:00 de la mañana, cuando un delincuente encapuchado ingresó a un domicilio ubicado sobre la calle Esquiú sin ejercer violencia. El sujeto sustrajo un teléfono Motorola E22 de color celeste que se encontraba en una habitación.

Tras recibir la denuncia, el personal de guardia inició tareas investigativas que permitieron localizar al presunto autor en la zona conocida como Quinta de Salgueiro, donde intentaba comercializar el dispositivo. Al notar la llegada del patrullero, el sospechoso emprendió una huida a pie, hasta perderse de vista.

En su escape, el individuo dejó caer el equipo celular, el cual fue secuestrado por los agentes de manera inmediata. Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía N° 1 de Charata, a cargo del Dr. Elio Mari (en subrogancia del Dr. Del Balzo), el aparato fue entregado a su propietaria tras el acta de reconocimiento. La policía continúa con las diligencias para lograr la aprehensión del autor, quien ya estaría identificado.

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